В Заречном значительно выросло число мест продажи крепкого алкоголя Общество

Заречный, 2 ноября 2019. PenzaNews. Значительное увеличение числа объектов розничной торговли, имеющих лицензию на продажу крепкого алкоголя, стало главной темой депутатских слушаний, состоявшихся в Заречном Пензенской области.

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В центре внимания народных избранников был тот факт, что на территории города действует 64 таких лицензиата — на 1 тыс. населения приходится примерно по одной точке продажи крепкого спиртного.

В ходе слушаний обсуждались меры, которые в рамках своих полномочий могут принять органы местного самоуправления для снижения объемов потребления алкогольной продукции жителями, с одной стороны, и создания благоприятных условий для развития предпринимательства, с другой.

В частности, был затронут вопрос о минимальном расстоянии от объектов торговли до образовательных, медицинских организаций и ряда других. В Заречном оно составляет 50 метров и рассчитывается по ведущим к ним пешеходным дорожкам.

Депутаты рассмотрели возможность изменения данного принципа расчета, а также увеличения минимального расстояния до 100 метров.

По итогам слушаний решено создать рабочую группу, которая проанализирует ситуацию, оценит целесообразность принятия тех или иных мер, после чего представит свои предложения главе города, сообщает управление общественных связей Заречного.