Специалисты рассчитали индекс качества городской среды в Пензенской области Общество

Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Индекс качества городской среды в Пензенской области за 2018 год составил 153 балла, в то время как в целом по стране показатель оказался выше — 163 балла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, впервые проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

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Индекс рассчитан на основе 36 индикаторов, отражающих среди прочего ситуацию с качеством жилого фонда, безопасностью на дорогах, уровнем озеленения, доступностью социально значимых объектов для инвалидов, разнообразием культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Для корректной оценки и сравнения населенные пункты были расформированы по десяти размерно-климатическим группам.

Максимум города могли набрать 360 баллов.

В тех из них, у которых в сумме получилось 180 баллов и больше, среда оценивается как благоприятная. Их доля составила 23%, при этом в целом индекс был сформирован для 1 тыс. 114 городов.

Пенза отнесена к крупным городам, находящимся в условно комфортном климате. Индекс качества городской среды составил 187 баллов. Больше половины от максимального количества баллов набрано по таким направлениям, как улично-дорожная сеть, жилье и прилегающие пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура. Ниже среднего результат по двум показателям — общегородское пространство и озеленение.

Всего индекс рассчитан для 11 городов Пензенской области.

Заречный и Кузнецк вошли в группу средних городов, находящихся в условно комфортном климате. Их результат составил 191 и 164 балла соответственно.

У малых городов отмечаются следующие результаты: индекс качества городской среды в Каменке составил 169 баллов, в Белинском — 163, в Нижнем Ломове — 153, в Сурске — 145, в Никольске — 137, в Сердобске — 135, в Спасске — 122, в Городище — 120.

Комментируя перспективы дальнейшего использования индекса во время его презентации, состоявшейся 1 ноября, глава Минстроя России Владимир Якушев пояснил, что к 2024 году среднее значение по стране должно составлять минимум 212 баллов, а количество городов с благоприятной средой — не менее 676.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на то, что индекс не является рейтингом, а представляет собой инструмент мониторинга.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ России, полученные значения будут учитываться при определении размера финансирования регионов для создания в городах современной, безопасной и комфортной среды.