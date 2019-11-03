Жительницу Пензы по решению суда представят к награждению знаком «Почетный донор России» Общество

Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования местной жительницы к областному клиническому центру крови о признании за ней права на включение в именной список лиц, представляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России».

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Согласно материалам дела, женщина, которая является работницей ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», в июле обратилась в учреждение здравоохранения с заявление о включении ее в данный список, однако получила отказ.

В качестве причины было указано, что выданная на предприятии справка не предусмотрена перечнем документов, подтверждающих безвозмездную донацию крови, и не может быть основанием для включения истицы в именной список.

Вместе с тем суд установил, что работница фабрики в 1991–2004 годах безвозмездно сдавала кровь 20 раз, а также в 2006–2019 — 21.

Изучив все обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что право гражданина на включение в именной список лиц, представляемых к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России», производно от его донаций и не может быть связано с таким условием, как ненадлежащее ведение учета их количества. В связи с этим исковые требования женщины были удовлетворены.

Решение суда пока не вступило в законную силу.