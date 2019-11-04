Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем народного единства, который отмечается в понедельник, 4 ноября.

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«История учит нас, что в кризисные времена народ всегда объединяется, чтобы успешно решать масштабные стратегические задачи. Для нас сегодня это создание новых рабочих мест, повышение производительности труда, улучшение качества и доступности образования и здравоохранения, решение актуальных вопросов в социальной сфере», — сказал глава региона.

Он добавил, что «высокие идеалы патриотизма и солидарности, искреннее уважение к ратным подвигам и трудовым достижениям предков, общая ответственность за настоящее и будущее России обеспечат уверенное продвижение по пути создания подлинного гражданского общества».

«Единство помыслов, устремлений и действий людей разных национальностей, вероисповеданий, социального положения и возраста — вот что нужно для того, чтобы Отчизна стала еще более могущественной и процветающей. Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо нашей великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.