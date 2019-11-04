Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем народного единства, который отмечается в понедельник, 4 ноября.

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«Олицетворяя сплоченность народов и являясь символом беззаветной преданности родному государству, этот праздник стал неотъемлемой частью отечественной истории. Имеющий глубокий исторический смысл, этот день призван объединять людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий — всех, любящих свою страну. Мы единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы должны помнить, что от плодотворного труда каждого из нас, ответственного отношения к вверенному делу и сплоченности зависит благополучие жителей нашего региона и страны в целом», — сказал он.

Владимир Мутовкин добавил, что единство является залогом успешного преодоления любых трудностей.

Глава города пожелал жителям благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма и успехов в труде.

«Пусть чувство духовной общности, дружбы и согласия народов, проживающих в нашей стране, станут залогом ее стабильности и процветания! Пусть мир царит в ваших домах, а сердца наполняются гордостью за нашу Родину!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.