День народного единства отметили митингом на Юбилейной площади Пензы Общество

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Театрализованный пролог, посвященный событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, открыл митинг по случаю Дня народного единства на Юбилейной площади Пензы в понедельник, 4 ноября.

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После этого к собравшимся обратились представители власти.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, единство народа помогало государству в самые непростые периоды истории.

«В единстве наша сила. Желаю всем пензенцам, каждой пензенской семье здоровья, счастья и благополучия. С праздником, дорогие друзья!» — сказал он.

В свою очередь депутат Госдумы России Иван Фирюлин поблагодарил пензенцев, которые, несмотря на прохладную погоду, пришли на площадь для участия в праздничном митинге.

«Пусть Россия процветает в мире, добре и согласии!» — подчеркнул он.

Затем слово было предоставлено представителям молодежи и общественных организаций, а после официальной части состоялся небольшой концерт.