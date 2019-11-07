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Ярмарка выходного дня в Заречном в ноябре будет проходить еженедельно

15:44 | 07.11.2019 | Общество

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Заречный, 7 ноября 2019. PenzaNews. Ярмарка выходного дня в городе Заречном Пензенской области в ноябре будет проходить не раз в две недели, а каждую субботу, начиная с 9 числа.

Ярмарка выходного дня в Заречном в ноябре будет проходить еженедельно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации ЗАТО, соответствующее решение принял глава города Олег Климанов с учетом большой популярности, которой пользуются ярмарки у жителей, а также в связи с многочисленными поступившими просьбами.

Местом проведения ярмарки выходного дня, где зареченцы смогут приобрести мясо, птицу, рыбу, сыр, крупы, овощи, фрукты, мед, кондитерские и другие изделия, доставленные в том числе из районов области, определен участок улицы Озерской — между проспектом 30-летия Победы и улицей Заречной.

Время проведения ярмарки — с 8.00 до 15.00.

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