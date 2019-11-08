В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Общество

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Торжественное собрание, приуроченное ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, состоялось в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в преддверии профессионального праздника.

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Обращаясь к присутствующим, врио начальника УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Сергей Голунков отметил, что стражи порядка ежедневно выполняют тяжелую, но почетную миссию — оберегают жизнь и покой граждан, а также интересы государства.

«Уверен, что 10 ноября в народном сознании является символом самых лучших качеств полицейского — профессионализма, честности, порядочности, готовности прийти на помощь людям», — сказал он.

Сергей Голунков добавил, что личный состав обеспечивает правопорядок днем и ночью.

«Важно, чтобы граждане чувствовали себя максимально защищенными и дома, и на улице, и на дороге. Это самая объективная оценка работы органов внутренних дел», — подчеркнул врио начальника УМВД.

Полковник внутренней службы адресовал отдельные поздравления коллегам, находящимся на боевом посту, и тем, кто несет службу на Северном Кавказе.

Затем собравшиеся почтили минутой молчания память полицейских, погибших при исполнении долга.

В завершение Сергей Голунков обратил внимание на то, что сотрудники ведомства в глазах общества являются важной составляющей государственной власти.

«Граждане России связывают вопросы своей безопасности прежде всего с полицией. Необходимо, чтобы каждый отчетливо осознавал ответственность перед страной и перед народом. Реализуя свои полномочия, мы должны помнить: закон, личность человека, его права — это высшая ценность и приоритет в нашей работе», — подытожил он.

После этого были награждены лучшие сотрудники ведомства.