В Пензе объявлен конкурс «Добровольцы Сурского края» Общество

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Региональный конкурс «Добровольцы Сурского края – 2019» объявлен в Пензенской области.

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Согласно положению, которое опубликовано на странице многофункционального молодежного центра Пензенской области в соцсети «ВКонтакте», заявочный этап продлится по 22 ноября.

Затем пройдет отборочный тур, который завершится 5 декабря. В этот день состоится подведение итогов.

Победители будут определены в двух номинациях: «Доброволец года» и «Социальный проект года».

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К участию в первой допускаются граждане России в возрасте от 8 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории Пензенской области. Помимо заявки, от них требуется разместить в соцсети «ВКонтакте» ролик длительностью не более 3 минут с описанием поступка, заслуживающего внимания. Победители будут объявлены в двух возрастных категориях: 8–17 лет и старше 18 лет. Размер премии составит 10 тыс. рублей.

В номинации «Социальный проект года» могут участвовать некоммерческие организации, волонтерские центры на базе образовательных организаций и учреждений, а также общественные объединения. Им также необходимо опубликовать видеоролик о своем проекте. Размер премии победителя составит 50 тыс. рублей.