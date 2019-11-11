В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети России» Общество

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Второй этап межведомственной профилактической операции «Дети России», которая проводится по всей стране, стартовал в Пензенской области в понедельник, 11 ноября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, среди основных задач — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в связанную с этим преступную деятельность, а также информирование детей о последствиях употребления запрещенных веществ и ответственности за их незаконный оборот.

«В период проведения акции будут проверены места массового пребывания подростков, в том числе в жилом секторе, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что также запланированы лекции для педагогов, спортивные и просветительские мероприятия.

Акция продлится до 20 ноября.