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В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети России»

17:08 | 11.11.2019 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Второй этап межведомственной профилактической операции «Дети России», которая проводится по всей стране, стартовал в Пензенской области в понедельник, 11 ноября.

В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, среди основных задач — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков в связанную с этим преступную деятельность, а также информирование детей о последствиях употребления запрещенных веществ и ответственности за их незаконный оборот.

«В период проведения акции будут проверены места массового пребывания подростков, в том числе в жилом секторе, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что также запланированы лекции для педагогов, спортивные и просветительские мероприятия.

Акция продлится до 20 ноября.

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