Мэр поручил определить целесообразность запуска электрички из Арбеково до Пензы-III Общество

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин поручил подчиненным определить целесообразность запуска электрички по маршруту «Арбеково — Пенза-I — Пенза-III».

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«Необходимо проанализировать, актуален ли этот проект сегодня с точки зрения сложившейся транспортной системы и востребованности у жителей города», — поставил он задачу в ходе рабочей встречи с представителями Куйбышевской железной дороги, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для этого будет сформирована межведомственная рабочая группа.

Кто именно войдет в нее, а также в какие сроки планируется собрать необходимую информацию для принятия дальнейших решений, не уточняется.