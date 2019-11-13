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Мэр поручил определить целесообразность запуска электрички из Арбеково до Пензы-III

17:05 | 13.11.2019 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин поручил подчиненным определить целесообразность запуска электрички по маршруту «Арбеково — Пенза-I — Пенза-III».

Мэр поручил определить целесообразность запуска электрички из Арбеково до Пензы-III. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо проанализировать, актуален ли этот проект сегодня с точки зрения сложившейся транспортной системы и востребованности у жителей города», — поставил он задачу в ходе рабочей встречи с представителями Куйбышевской железной дороги, состоявшейся в администрации Пензы в среду, 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для этого будет сформирована межведомственная рабочая группа.

Кто именно войдет в нее, а также в какие сроки планируется собрать необходимую информацию для принятия дальнейших решений, не уточняется.

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