Иван Глухарев в день своего 100-летия награжден знаком отличия «За верность закону» Общество

Сердобск, 14 ноября 2019. PenzaNews. Участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Иван Глухарев удостоен знака отличия «За верность закону» I степени в день своего 100-летия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова вручила ему награду в ходе торжественного мероприятия по случаю векового юбилея, которое состоялось в прокуратуре Сердобского района.

«Прожив целый век, я подчеркиваю, целый век, Вы всегда оставались сильным человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы», — отметила она.

От лица руководства следственного управления СКР по Пензенской области Ивана Глухарева поздравил первый замглавы ведомства Владимир Архангельский.

«Несмотря на тяжелые испытания, Вы сумели сохранить в себе лучшие человеческие качества — доброту, отзывчивость, внимательное отношение к людям и честность», — подчеркнул он.

Глухарев Иван Георгиевич родился в селе Мавринка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье 13 ноября 1919 года.

До войны начал работать учителем по ликвидации неграмотности на рыбном комбинате.

В ноябре 1939 года был призван в армию. Почти всю Великую Отечественную войну прослужил в должности командира орудия батареи. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии.

В послевоенное время получил юридическое образование. Работал в органах прокуратуры в Кузнецке, Сердобске, Пачелме, в Рязанской области, в Каменке и в прокуратуре Пензенской области — в общей сложности более 35 лет. Окончил службу в 1984 году в классном чине «Старший советник юстиции».

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».