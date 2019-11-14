Жительнице Пензы Анне Капустиной исполнился 101 год Общество

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Представители власти поздравили жительницу Пензы Анну Капустину со 101-летием в четверг, 14 ноября.

Фото: Pgduma.ru

Слова признательности за многолетний добросовестный труд ей выразили начальник отдела социально-экономического развития территории Железнодорожного района Татьяна Баюкова, директор районного центра соцпомощи семье и детям Екатерина Симагина, а также депутат гордумы от округа №13, руководитель операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Алексей Рогонов.

Они пожелали Анне Капустиной крепкого здоровья, добра и заботы со стороны близких людей.

Как уточняется на сайте пензенской гордумы, Анна Капустина является уроженкой села Андреевка. Она получила четыре класса образования. Во время Великой Отечественной войны трудилась в колхозе в качестве разнорабочей, а впоследствии переехала в село Лопатки Бессоновского района. Много лет работала в сельском хозяйстве.

С 2006 года живет вместе с дочерью в Пензе.

У Анны Капустиной семеро детей, семеро внуков и 13 правнуков.