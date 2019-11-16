Вместо достройки ЖК «Солнечный город» под Пензой дольщикам выплатят компенсации Общество

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Дольщики, которые купили квартиры в ЖК «Солнечный город» в селе Богословка Пензенской области, но так и не дождались обещанного жилья в связи с банкротством застройщика, получат денежные компенсации.

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По информации регионального правительства, соответствующее решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Количество обманутых дольщиков ЖК «Солнечный город», которые получат деньги вместо жилья, и суммы компенсаций не уточняются.

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Набсовет Фонда дольщиков принял решение о судьбе 56 домов в восьми регионах

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 ноября на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства решалась судьба 56 проблемных домов в восьми регионах.

В результате было принято решение о целесообразности завершения возведения 26 домов в Нижегородской и Ленинградской областях. Это позволит восстановить права 1,9 тыс. дольщиков. На данные цели направят 4,25 млрд. рублей.

В отношении еще 30 домов в семи регионах — Республике Саха (Якутии), Пензенской, Саратовской, Ленинградской, Орловской, Ивановской областях и Красноярском крае — принято решение о выплате 3,5 тыс. обманутым дольщикам денежных компенсаций. Общий объем финансирования составит 5,7 млрд. рублей.

Ожидается, что в конце года наблюдательный совет рассмотрит вопрос о дальнейшей судьбе еще примерно 250 домов по всей стране.