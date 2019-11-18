Виталий Маркелов возглавил белинский межрайонный следственный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Подполковник юстиции Виталий Маркелов назначен руководителем белинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что за следственным отделом закреплена территория Белинского, Бековского и Тамалинского районов.

С 2001 по 2007 годы Виталий Маркелов служил в органах внутренних дел. Занимал должности следователя, оперуполномоченного отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УВД.

В 2007 году начал службу в органах следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области. Был следователем сердобского межрайонного следственного отдела, старшим следователем, прокурором-криминалистом.

С 2009 по 2011 годы — референт отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года состоял в должности заместителя руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы СУ СКР по региону.