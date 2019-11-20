EN
15:36:01 Среда, 20 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации проекта «БКАД» в 2019 году

12:16 | 20.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область отмечена в числе регионов-лидеров по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2019 году.

Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации проекта «БКАД» в 2019 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов вручил губернатору Ивану Белозерцеву диплом, которым команда региона награждена за достижение наилучших показателей.

Церемония состоялась в завершение конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов». Она прошла в рамках ХIII международного форума «Транспорт России» в минувший вторник, 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2019 году на реализацию проекта «БКАД» в регионе было направлено почти 1,5 млрд. рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области с начала года отремонтировано более 110 км трассы М5 «Ростелеком» объявил конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
В пензенскую детскую больницу поступило оборудование для реабилитации пациентов В Пензе женщина лишилась около 170 тыс. рублей, пытаясь закрыть счет в банке
В Пензу приедут гериатры и неврологи из Москвы В Пензе в декабре пройдет агрономический форум
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама