Пензенская область отмечена в числе лидеров по реализации проекта «БКАД» в 2019 году Общество

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская область отмечена в числе регионов-лидеров по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2019 году.

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Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов вручил губернатору Ивану Белозерцеву диплом, которым команда региона награждена за достижение наилучших показателей.

Церемония состоялась в завершение конференции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов». Она прошла в рамках ХIII международного форума «Транспорт России» в минувший вторник, 19 ноября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2019 году на реализацию проекта «БКАД» в регионе было направлено почти 1,5 млрд. рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах.