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В Пензенской области с начала года отремонтировано более 110 км трассы М5

14:59 | 20.11.2019 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Более 100 км федеральной трассы М5 «Урал» на территории Пензенской области отремонтировано с начала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

В Пензенской области с начала года отремонтировано более 110 км трассы М5. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным учреждения, капитально отремонтировано 27 км.

Один из наиболее сложных участков — с 626 по 633 км, поскольку он находится в стесненных условиях городской среды. Специалисты выполнили работы по исправлению продольного профиля трассы и устройству дорожной одежды. Верхний слой уложен с использованием устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Также дорожники укрепили обочины и откосы, отремонтировали систему водоотвода и водопропускные трубы, обустроили посадочные площадки, автопавильоны и кирпичные туалеты, установили ограждение и дорожные знаки.

Кроме того, в рамках ремонта восстановлено покрытие на трех участках общей протяженностью 37 км вблизи Широкоиса, Монтажного и на обходе Городище.

Помимо этого, новое тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси обустроено в Спасском, Городищенском и Кузнецком районах на общей протяженности более 50 км.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», всего в 2019 году на федеральных трассах «Урал», «Нижний Новгород — Саратов» и «Тамбов — Пенза», проходящих по территории региона, в нормативное состояние приведено свыше 220 км.

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