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В здании пензенской мэрии прошли антитеррористические учения

16:55 | 21.11.2019 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Комплексная антитеррористическая тренировка проведена в здании администрации Пензы в четверг, 21 ноября.

В здании пензенской мэрии прошли антитеррористические учения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она включала в себя учебную эвакуацию сотрудников и проверку здания полицейскими, в том числе кинологами со служебными собаками, нацеленными на поиск подозрительных предметов.

Также в ходе учений специалисты проверили работу системы оповещения.

Кроме того, было отработано взаимодействие сотрудников правоохранительных органов и мэрии при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

«Планируемые в ходе проведения учений мероприятия выполнены в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе мэрии, уточнив, что в настоящее время администрация Пензы работает в обычном режиме.

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