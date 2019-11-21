В здании пензенской мэрии прошли антитеррористические учения Общество

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Комплексная антитеррористическая тренировка проведена в здании администрации Пензы в четверг, 21 ноября.

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Она включала в себя учебную эвакуацию сотрудников и проверку здания полицейскими, в том числе кинологами со служебными собаками, нацеленными на поиск подозрительных предметов.

Также в ходе учений специалисты проверили работу системы оповещения.

Кроме того, было отработано взаимодействие сотрудников правоохранительных органов и мэрии при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

«Планируемые в ходе проведения учений мероприятия выполнены в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе мэрии, уточнив, что в настоящее время администрация Пензы работает в обычном режиме.