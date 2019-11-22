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В Пензенской области в ходе учений обезвредили «террористов»

10:00 | 22.11.2019 | Общество

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Нижний Ломов, 22 ноября 2019. PenzaNews. Антитеррористические учения «Метель-2019» проведены под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории города Нижнего Ломова — в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Черемушки» имени В.К. Бочкарева и прилегающей к нему территории.

В Пензенской области в ходе учений обезвредили «террористов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, условные террористы напали на отдел полиции, захватили в заложники работников ФОКа, заминировали объекты жизнеобеспечения и предприняли попытку совершения теракта с использованием отравляющего вещества.

На место происшествия по тревоге прибыли подразделения всех экстренных служб, которые организовали эвакуацию персонала.

Решением руководителя оперативного штаба в границах Нижнего Ломова был условно введен режим контртеррористической операции (КТО), в связи с чем на подразделения группировки сил и средств легли дополнительные функциональные обязанности.

В рамках КТО были проведены мероприятия по информированию населения о мерах безопасности и принятых госорганами усилиях по минимизации и ликвидации последствий «теракта», по охране и обороне административных зданий, оказанию первой помощи пострадавшим.

В процессе учений отработаны навыки по организации переговорного процесса с преступниками, обезвреживанию самодельных взрывных устройств и противодействию нестандартной тактике террористов, использующих грузовой автомобиль для наезда на людей, а также по предотвращению химического заражения местности хлором.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области, по окончании учений были подведены их итоги и выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения антитеррористических мероприятий.

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