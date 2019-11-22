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В Пензе состоялась церемония вручения медалей «Материнская доблесть»

18:12 | 22.11.2019 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Церемония вручения медалей «Материнская доблесть» состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 22 ноября.

В Пензе состоялась церемония вручения медалей «Материнская доблесть». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На торжественное мероприятие, организованное в преддверии Дня матери, были приглашены многодетные семьи — родители, дети, а также их бабушки и дедушки.

С приближающимся праздником присутствующих в зале женщин поздравили министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан, мэр Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин.

После официальной части выступили воспитанники детских музыкальных школ.

Затем гости мероприятия могли ознакомиться с выставкой юных художников в фойе учреждения культуры.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего на территории города медали «Материнская доблесть» удостоены 2 тыс. 856 многодетных матерей.

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