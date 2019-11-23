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Завершено благоустройство 94% объектов, вошедших в проект формирования комфортной среды

11:07 | 23.11.2019 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству 94% объектов, вошедших в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, завершены в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Завершено благоустройство 94% объектов, вошедших в проект формирования комфортной среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего в текущем году в проект включено 38 муниципальных образований, на территории которых должно быть благоустроено 105 объектов — 42 общественных пространства и 63 двора.

По состоянию на пятницу, 22 ноября, работы окончены на 99 объектах — на 37 общественных пространствах и 62 дворовых территориях.

Расходы по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году составят в Пензенской области около 487 млн. рублей.

Из федерального бюджета выделено 406,4 млн. рублей, из регионального — 4,1 млн. рублей, из муниципальных — 76,2 млн. рублей.

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