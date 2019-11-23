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В Пензе стипендии мэра назначены 20 школьникам и студентам

13:21 | 23.11.2019 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2019. PenzaNews. Стипендии главы администрации Пензы назначены 20 школьникам и студентам на основании решения экспертного совета.

В Пензе стипендии мэра назначены 20 школьникам и студентам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Размер единовременного денежного поощрения составляет 4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением мэрии №2191, в номинации «За особые успехи в учебно-исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве» отмечены учащиеся школ №28, №18 и №12 — Батыр Гафаров, Мария Егорова и Маргарита Вяткина соответственно, а также студенты Пензенского государственного технологического университета Алена Зоткина и Даниил Вьюнов.

За особые успехи в области культуры и искусства поощрены студентки пензенского колледжа искусств Полина Блинкова и Антонина Самонина, учащийся детской музыкальной школы №4 Андрей Усков, воспитанница детской художественной школы №2 Ольга Балашова и представительница ДМШ имени В.П. Чеха Мария Сладкова.

За особые успехи в спорте стипендии мэра получили Владислава Медкова из спортшколы №7, Артем Гайбаев из СШОР «Витязь», ученица школы №70 Анастасия Долгова, студент УОР Владислав Талдыкин и Полина Антропова из школы №65/23.

За особые успехи в социально-значимой и общественной деятельности денежного поощрения удостоены студенты Пензенского государственного университета Никита Светкин и Вадим Тарабурин, Татьяна Шитова и Максим Савинов из университета архитектуры и строительства, а также Дарья Казакова из школы №37.

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