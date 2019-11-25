В Пензе завершено строительство первой очереди ЖК «Райки» Общество

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Работы до достройке первой очереди ЖК «Райки» завершены в Пензе в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

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Объект, включающий в себя три 16-этажные блок-секции, стал первым из семи, оставшихся незавершенными после банкротства компании «Пензастрой», за достройку которых пензенские подрядчики взялись по договоренности с правительством региона.

«На следующей неделе полностью документы будут подписаны. Дом будет сдан в эксплуатацию», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия, посвященного окончанию строительства.

Он выразил благодарность за достигнутый результат руководителю холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову, председателю областного правительства Николаю Симонову, региональному парламенту и администрации Пензы, а также журналистам, которые освещали данную тему.

«Сейчас есть решение на уровне президента Российской Федерации Владимира Путина через «Дом.рф» субсидировать достройку жилых домов в регионах, которые попали в такую ситуацию. Но мы свой путь прошли значительно быстрее многих других регионов», — отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, в Пензенской области сделано все возможное для скорейшего решения проблемы дольщиков, в том числе принят закон, предусматривающий компенсации фактически понесенных затрат и предоставление подрядчикам земельных участков в аренду на льготных условиях.

В свою очередь Рафик Ибрагимов обратил внимание на то, что компания с готовностью откликнулась на просьбу главы региона и внесла вклад в то, чтобы люди получили долгожданные квартиры — выдавать ключи 179 семьям начнут в ближайшее время.

В завершение официальной части к представителям власти и строителям обратился председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин.

«Мне на самом деле не верится, что сейчас мы здесь находимся, — сказал он от лица дольщиков.

Руководитель кооператива напомнил, что после банкротства застройщика люди оказались в сложной ситуации, но общими усилиями при поддержке правительства Пензенской области и личном участии губернатора все трудности удалось преодолеть.