Иван Белозерцев прокомментировал механизмы финансирования достройки домов дольщиков Общество

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Власти Пензенской области, столкнувшиеся с необходимостью решения проблемы дольщиков в условиях нехватки бюджетных средств, сумели выработать механизмы, позволяющие, с одной стороны, в максимально сжатые сроки восстановить права обманутых граждан, а с другой — заинтересовать местных подрядчиков вести работы за собственные деньги в счет будущей оплаты. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе общения с дольщиками ЖК «Райки».

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Он напомнил, что еще в 2017 году был принят региональный закон, в котором наряду с субсидиями из областного бюджета предусмотрена возможность предоставления строительным компаниям земельных участков в Пензе в аренду на льготных условиях.

По словам Ивана Белозерцева, было непросто убедить подрядчиков завершать работы не за живые деньги, но они пошли навстречу, осознавая социальную значимость задачи.

«Понятно, что сложности есть, но достраивать надо, потому что люди, которые оказались в этой ситуации, [...] принесли последние деньги, брали кредиты», — отметил глава региона.

Он добавил, что осенью 2019 года Пензенская область одной из первых начала взаимодействовать с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и теперь сможет получить компенсации из федерального бюджета.

Губернатор уточнил, что они покроют только те работы, которые будут выполнены уже после подписания соглашения.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, который также присутствовал на встрече, пояснил, что если бы регион ждал решений по линии АО «Дом.рф», то к достройке домов дольщиков приступили бы лишь в 2020 году.

В продолжение темы Иван Белозерцев сообщил о еще одном возможном источнике финансирования работ по завершению проблемных объектов.

«До 20 декабря Пензенской области — уже есть решение трехсторонней комиссии по бюджету — должны 860 млн. рублей за эффективное развитие области по итогам 2018 года в качестве бонуса выделить», — сказал он, добавив, что считает правильным направить часть средств на то, чтобы расплатиться со строительными компаниями.

По словам Ивана Белозерцева, вслед за первой очередью ЖК «Райки» до конца 2019 года в Пензе планируется ввести в эксплуатацию еще два объекта — жилые комплексы «Маяковский» и «8 Марта».