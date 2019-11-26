«Пензадорстрой» отремонтирует улицы Баумана и Терновского за 121 млн. рублей Общество

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице руководителя Максима Иванкина и ООО «Пензадорстрой» в лице генерального директора Виталия Ананьчева заключили контракт на выполнение ремонта дорог и тротуаров на сумму более 121,4 млн. рублей.

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней: федерального — 60,7 млн. рублей, областного — 45,5 млн. рублей и городского — 15,2 млн. рублей.

Контракт с подрядной организацией заключен по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

В соответствии с техническим заданием, намечено отремонтировать два объекта.

Один из них — улица Баумана. Речь идет об участке от улицы Свердлова до путепровода через железнодорожные пути, включая съезд с улицы Баумана до дома №95 и съезд с Бауманского путепровода до этого здания.

Помимо этого, контрактом предусмотрены работы на улице Терновского — от Бауманского путепровода до моста через Пензятку, включая съезд в районе дома №19А до дома №8 и от моста через реку до улицы Пушанина.

Работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 1 августа 2020 года.