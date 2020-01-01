Забота о пензенских ветеранах не должна ограничиваться праздничными датами — губернатор Общество

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, проживающих в Пензенской области, не должна ограничиваться только праздничными датами. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев в ходе заседания организационного комитета «Победа», состоявшегося в правительстве региона во вторник, 26 ноября.

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«2020 год объявлен Годом памяти и славы, а это значит, что в течение всего периода нам предстоит проделать масштабную работу. Прежде всего это касается ветеранов, участников войны и трудового фронта. Безусловно, ключевой задачей для всех была и остается забота о них», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что чиновники на местах обязаны знать нужды каждого участника войны и решать имеющиеся проблемы в первоочередном порядке.

Также губернатор поручил уточнить списки ветеранов и спланировать мероприятия по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — в торжественной обстановке или на дому.

«Есть еще один важный момент: посещая ветеранов, мы должны видеть, в каких условиях они живут», — отметил глава региона, потребовав организовать при необходимости оказание адресной помощи нуждающимся.

Особое внимание Иван Белозерцев акцентировал на доступности медицинской помощи, призвав по максимуму задействовать транспорт, полученный регионом по нацпроекту «Демография» для доставки пожилых пациентов в больницы.

В продолжение заседания губернатор предложил активизировать работу добровольцев из числа учащихся и студентов, которые могут оказать посильную помощь по хозяйству ветеранам, а те в свою очередь поделятся с ними историями из военного прошлого.

«Это огромное влияние на воспитание», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Среди других важных направлений он выделил привлечение граждан к сохранению исторической памяти и рекомендовал поощрять инициативы жителей по созданию тематических экспозиций.

«Вещи, ранее принадлежавшие родственнику, погибшему в Великой Отечественной войне, теперь уже являются частью нашей общей истории, нашей общей памяти. И чем больше людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем память крепче», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона поручил вернуться к обсуждению идеи создания музея поисковых отрядов Пензенской области.