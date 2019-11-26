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Пензенский губернатор потребовал принять жесткие меры против распространения снюса

19:03 | 26.11.2019 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал принять жесткие меры против распространения снюса среди подростков.

Пензенский губернатор потребовал принять жесткие меры против распространения снюса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в ближайшие 10 дней следует провести рабочее совещание с представителями торговых сетей, реализующих жевательный табак, и указать им на необходимость защиты подростков от употребления психоактивных веществ.

«Только решили вопрос с алкогольными энергетиками, а в молодежную среду под видом безопасных курительных смесей вошли спайсы. Почти разобрались с этим, появились так называемые «снюсы», — отметил Иван Белозерцев в ходе состоявшейся в губернаторском доме встречи с членами координационного совета по реализации молодежной политики в Пензенской области и участниками форумной кампании 2019 года.

Еще одной острой проблемой глава региона назвал предпринимаемые попытки пересмотреть историю и манипулировать сознанием молодежи, «прикрывая экстремизм ложным понятием патриотизма».

«Далекие от нас колумбайн, скулшутинг стали реальными проявлениями в виде керченского стрелка, недавней благовещенской трагедии. Играя на увлечении молодежи символикой, деструктивные группы проталкивают идеи неонацизма, фальсификации истории, пытаются столкнуть молодежь разных народностей, сеют межнациональную вражду, пропагандируют идеи превосходства наций», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам заседания был сформулирован перечень поручений, направленных на борьбу с актуальными угрозами в подростковой среде, а также на поддержку созидательной деятельности пензенской молодежи.

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