Пензенский губернатор потребовал принять жесткие меры против распространения снюса Общество

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал принять жесткие меры против распространения снюса среди подростков.

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По его словам, в ближайшие 10 дней следует провести рабочее совещание с представителями торговых сетей, реализующих жевательный табак, и указать им на необходимость защиты подростков от употребления психоактивных веществ.

«Только решили вопрос с алкогольными энергетиками, а в молодежную среду под видом безопасных курительных смесей вошли спайсы. Почти разобрались с этим, появились так называемые «снюсы», — отметил Иван Белозерцев в ходе состоявшейся в губернаторском доме встречи с членами координационного совета по реализации молодежной политики в Пензенской области и участниками форумной кампании 2019 года.

Еще одной острой проблемой глава региона назвал предпринимаемые попытки пересмотреть историю и манипулировать сознанием молодежи, «прикрывая экстремизм ложным понятием патриотизма».

«Далекие от нас колумбайн, скулшутинг стали реальными проявлениями в виде керченского стрелка, недавней благовещенской трагедии. Играя на увлечении молодежи символикой, деструктивные группы проталкивают идеи неонацизма, фальсификации истории, пытаются столкнуть молодежь разных народностей, сеют межнациональную вражду, пропагандируют идеи превосходства наций», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам заседания был сформулирован перечень поручений, направленных на борьбу с актуальными угрозами в подростковой среде, а также на поддержку созидательной деятельности пензенской молодежи.