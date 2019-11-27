В Земетчино должник по алиментам получил семь суток ареста Общество

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 7 суток ареста назначено жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

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«Ранее мужчине было назначено 100 часов обязательных работ по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», однако он стал уклоняться, в связи с чем судебные приставы составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после отбывания административного ареста мужчина должен будет отработать положенные часы, поскольку одно наказание не освобождает от другого.