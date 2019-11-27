EN
10:48:22 Среда, 27 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино должник по алиментам получил семь суток ареста

09:18 | 27.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Наказание в виде 7 суток ареста назначено жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная.

В Земетчино должник по алиментам получил семь суток ареста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее мужчине было назначено 100 часов обязательных работ по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», однако он стал уклоняться, в связи с чем судебные приставы составили протокол по ст. 20.25 КоАП РФ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что после отбывания административного ареста мужчина должен будет отработать положенные часы, поскольку одно наказание не освобождает от другого.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой «Областное дорожное предприятие №3» выплатило долги по зарплате Вратарь Ильяс Гафиуллин покинул пензенский «Дизель»
Жительница Пензы отправится в колонию за убийство знакомого Кинопоказы в рамках фестиваля «Мужская роль» в Пензе будут бесплатными
Юная пензенская шахматистка завоевала три медали на чемпионате IPCA в Испании Полицейские Пензы и Тамбова задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама