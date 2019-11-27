EN
10:48:11 Среда, 27 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой «Областное дорожное предприятие №3» выплатило долги по зарплате

10:33 | 27.11.2019 | Общество

Печать

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Руководство ООО «Областное дорожное предприятие №3» погасило задолженность по зарплате перед работниками после вмешательства прокуратуры Мокшанского района Пензенской области.

Под Пензой «Областное дорожное предприятие №3» выплатило долги по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенной проверки было установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате зарплаты за июль 2019 года перед 20 работниками в размере 224 тыс. 688 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что для восстановления нарушенных прав граждан в суд было направлено 20 заявлений о выдаче судебных приказов, которые к настоящему времени удовлетворены.

По словам представителя прокуратуры, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, а также он оштрафован на 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось добиться полной выплаты заработной платы всем работникам ООО «ОДП №3», — отметила Светлана Артамонова.

Загрузка...
Читайте также
В Земетчино должник по алиментам получил семь суток ареста Вратарь Ильяс Гафиуллин покинул пензенский «Дизель»
Жительница Пензы отправится в колонию за убийство знакомого Кинопоказы в рамках фестиваля «Мужская роль» в Пензе будут бесплатными
Юная пензенская шахматистка завоевала три медали на чемпионате IPCA в Испании Полицейские Пензы и Тамбова задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама