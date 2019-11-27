Под Пензой «Областное дорожное предприятие №3» выплатило долги по зарплате Общество

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Руководство ООО «Областное дорожное предприятие №3» погасило задолженность по зарплате перед работниками после вмешательства прокуратуры Мокшанского района Пензенской области.

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«В ходе проведенной проверки было установлено, что у предприятия имелась задолженность по выплате зарплаты за июль 2019 года перед 20 работниками в размере 224 тыс. 688 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что для восстановления нарушенных прав граждан в суд было направлено 20 заявлений о выдаче судебных приказов, которые к настоящему времени удовлетворены.

По словам представителя прокуратуры, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, а также он оштрафован на 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось добиться полной выплаты заработной платы всем работникам ООО «ОДП №3», — отметила Светлана Артамонова.