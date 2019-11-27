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Пензенцев предупредили об опасности выхода на неокрепший лед

14:23 | 27.11.2019 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин напомнил рыбакам о рисках, связанных с выходом на неокрепший лед.

Пензенцев предупредили об опасности выхода на неокрепший лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«При себе необходимо иметь хотя бы простейшие средства спасения — жилет, чтобы не утонуть, и веревку, чтобы вытащить человека из воды», — сказал он, обращаясь к любителям подледного лова в ходе профилактического рейда, проведенного в Пензе.

Также Сергей Петрунин пообщался с жителями, которые выходят на тонкий лед, стремясь сократить свой путь.

Он напомнил основные правила предосторожности, а также дал рекомендации по поводу поведения в ситуации, когда человек провалился в воду.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, граждане получили памятки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.

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