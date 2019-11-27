Пензенцев предупредили об опасности выхода на неокрепший лед Общество

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин напомнил рыбакам о рисках, связанных с выходом на неокрепший лед.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«При себе необходимо иметь хотя бы простейшие средства спасения — жилет, чтобы не утонуть, и веревку, чтобы вытащить человека из воды», — сказал он, обращаясь к любителям подледного лова в ходе профилактического рейда, проведенного в Пензе.

Также Сергей Петрунин пообщался с жителями, которые выходят на тонкий лед, стремясь сократить свой путь.

Он напомнил основные правила предосторожности, а также дал рекомендации по поводу поведения в ситуации, когда человек провалился в воду.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, граждане получили памятки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.