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В Пензе пройдет конкурс студенческих семей

17:02 | 27.11.2019 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Городской фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья – 2019» пройдет в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 3 декабря.

В Пензе пройдет конкурс студенческих семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, задания будут выполнять семь молодых семей.

Семьи Чистовых и Мере представят Пензенский государственный университет, Нукатовых и Гнездиловых — филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Дроздовых — университет архитектуры и строительства, Тимошиных — аграрный вуз, Орловых — технологический университет.

Программой предусмотрены различные испытания, в том числе «Муж и жена — студенческая семья», «Интеллектуальный марафон» и «Мы за спорт».

Также участникам необходимо подготовить видеоролики.

Кроме того, их ждет дефиле.

По итогам конкурса семьи будут награждены дипломами и ценными призами.

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