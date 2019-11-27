В Пензе пройдет конкурс студенческих семей Общество

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Городской фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья – 2019» пройдет в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 3 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, задания будут выполнять семь молодых семей.

Семьи Чистовых и Мере представят Пензенский государственный университет, Нукатовых и Гнездиловых — филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Дроздовых — университет архитектуры и строительства, Тимошиных — аграрный вуз, Орловых — технологический университет.

Программой предусмотрены различные испытания, в том числе «Муж и жена — студенческая семья», «Интеллектуальный марафон» и «Мы за спорт».

Также участникам необходимо подготовить видеоролики.

Кроме того, их ждет дефиле.

По итогам конкурса семьи будут награждены дипломами и ценными призами.