В Пензе пройдет конкурс студенческих семей
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Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Городской фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья – 2019» пройдет в центре культуры и досуга Пензы во вторник, 3 декабря.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба мэрии, задания будут выполнять семь молодых семей.
Семьи Чистовых и Мере представят Пензенский государственный университет, Нукатовых и Гнездиловых — филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Дроздовых — университет архитектуры и строительства, Тимошиных — аграрный вуз, Орловых — технологический университет.
Программой предусмотрены различные испытания, в том числе «Муж и жена — студенческая семья», «Интеллектуальный марафон» и «Мы за спорт».
Также участникам необходимо подготовить видеоролики.
Кроме того, их ждет дефиле.
По итогам конкурса семьи будут награждены дипломами и ценными призами.