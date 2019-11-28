Представлено второе издание «Пензенской энциклопедии» Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Второе издание «Пензенской энциклопедии» — уточненное и дополненное — выпущено тиражом 1,1 тыс. экземпляров в год 80-летия образования области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Презентация двухтомного систематизированного свода сведений о регионе состоялась в губернаторском доме Пензы вечером в минувшую среду, 27 ноября.

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов напомнил, что четыре года назад профессор Алексей Казаков озвучил идею переиздать энциклопедию, выпущенную в 2001 году, а губернатор Иван Белозерцев поддержал эту инициативу и поручил на уровне региона оказать всестороннюю поддержку редакционной коллегии.

«Летом 2016 года был собран коллектив из лучших ученых, специалистов в той или иной области. Началась очень серьезная и сложная работа», — пояснил он.

По его словам, нынешнее издание стало результатом труда большого количества неравнодушных людей — в качестве авторов в общей сложности выступили более 700 человек.

«В ближайшее время двухтомная энциклопедия поступит во все библиотеки, школы Пензенской области», — сказал зампред регионального правительства, добавив, что уже ведутся переговоры о печати второго тиража.

В свою очередь главный редактор «Пензенской энциклопедии» Алексей Казаков подчеркнул, что объем по сравнению с первым изданием вырос примерно в два раза: количество страниц увеличилось до 1,5 тыс., статей — до 3,5 тыс., иллюстраций — до 1,2 тыс.

Он выразил уверенность в том, что двухтомник будет по достоинству оценен жителями Пензенской области, в том числе потому, что в нем отражены события новейшей истории и биографии современников.

Вместе с тем Алексей Казаков отметил, что, хотя ранее на материалы и поступили положительные заключения со стороны экспертов, авторам еще только предстоит выслушать основные отзывы, слова благодарности и критические замечания после того, как с изданием ознакомится массовый читатель.

Финансирование работ по переизданию «Пензенской энциклопедии» осуществлялось по программе «Наследие» госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014–2020 годы». В бюджете региона на реализацию проекта заложено более 20 млн. рублей.