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В Пензе планируется открыть мемориальную доску Павлу Петрачкову

14:20 | 28.11.2019 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Мемориальную доску Герою России Павлу Петрачкову планируется установить на здании многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета на улице Карла Маркса.

В Пензе планируется открыть мемориальную доску Павлу Петрачкову. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что она будет торжественно открыта в День Героев Отечества, 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выбор места размещения памятной доски обусловлен тем, что ранее в здании располагался исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского, на котором в 2000–2007 годах учился Павел Петрачков.

Петрачков Павел Анатольевич родился в Омске 30 августа 1979 года.

Его отец служил связистом в танковой бригаде, поэтому семья неоднократно меняла место жительства. После смерти отца в 6-летнем возрасте Павел Петрачков переехал с матерью в село Покрово-Березовка Кондольского района Пензенской области.

В 1997 году окончил школу.

В 1998–2000 годах проходил службу в московском округе внутренних войск МВД России. Участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне.

В 2001–2004 годах — прапорщик в пензенской воинской части внутренних войск МВД России.

С 2004 года проходил военную службу по контракту.

В 2007 году в 28 лет заочно окончил ПГПУ имени В.Г. Белинского.

4 февраля 2010 года при проведении специальных мероприятий в районе населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни командир разведывательной группы отряда спецназначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России лейтенант Павел Петрачков ценой своей жизни предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение поставленной задачи.

Указом президента России №978 от 4 августа 2010 года удостоен звания Героя РФ посмертно.

Похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.

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