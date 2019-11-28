В Пензе планируется открыть мемориальную доску Павлу Петрачкову Общество

Пенза, 28 ноября 2019. PenzaNews. Мемориальную доску Герою России Павлу Петрачкову планируется установить на здании многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета на улице Карла Маркса.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что она будет торжественно открыта в День Героев Отечества, 9 декабря.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выбор места размещения памятной доски обусловлен тем, что ранее в здании располагался исторический факультет Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского, на котором в 2000–2007 годах учился Павел Петрачков.

Петрачков Павел Анатольевич родился в Омске 30 августа 1979 года.

Его отец служил связистом в танковой бригаде, поэтому семья неоднократно меняла место жительства. После смерти отца в 6-летнем возрасте Павел Петрачков переехал с матерью в село Покрово-Березовка Кондольского района Пензенской области.

В 1997 году окончил школу.

В 1998–2000 годах проходил службу в московском округе внутренних войск МВД России. Участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне.

В 2001–2004 годах — прапорщик в пензенской воинской части внутренних войск МВД России.

С 2004 года проходил военную службу по контракту.

В 2007 году в 28 лет заочно окончил ПГПУ имени В.Г. Белинского.

4 февраля 2010 года при проведении специальных мероприятий в районе населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни командир разведывательной группы отряда спецназначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России лейтенант Павел Петрачков ценой своей жизни предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение поставленной задачи.

Указом президента России №978 от 4 августа 2010 года удостоен звания Героя РФ посмертно.

Похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.