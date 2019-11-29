Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен 31-летнему жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, летом 2019 года сотрудники регионального управления ФСБ России выявили факт размещения данным мужчиной в соцсети комментария, направленного на возбуждение ненависти в отношении группы лиц определенной национальности.

«Материалы проверки были направлены для принятия решения в прокуратуру Железнодорожного района Пензы», — пояснила собеседница агентства, добавив, что результатом стало возбуждение дела об административном правонарушении, по которому на данный момент назначено наказание.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — уточнила представитель прокуратуры.