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Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети

11:27 | 29.11.2019 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Штраф в размере 10 тыс. рублей назначен 31-летнему жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Житель Пензы оштрафован за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, летом 2019 года сотрудники регионального управления ФСБ России выявили факт размещения данным мужчиной в соцсети комментария, направленного на возбуждение ненависти в отношении группы лиц определенной национальности.

«Материалы проверки были направлены для принятия решения в прокуратуру Железнодорожного района Пензы», — пояснила собеседница агентства, добавив, что результатом стало возбуждение дела об административном правонарушении, по которому на данный момент назначено наказание.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — уточнила представитель прокуратуры.

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