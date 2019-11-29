Гордума поддержала внесение изменений в генплан Пензы Общество

Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы седьмого созыва большинством голосов поддержали внесение в генеральный план города изменений, работа над которыми велась более года.

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Выступая в качестве докладчика по этому вопросу в ходе 5-й очередной сессии 29 ноября, начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева напомнила, что действующий генплан был принят в 2008 году и рассчитан на период до 2026 года.

«Соответственно, ближайшие 6 лет мы будем жить по этому генплану», — сказала она.

По словам руководителя управления, в случае отклонения предлагаемых изменений дальнейшая доработка документа вместе с проведением новых публичных слушаний может растянуться на месяцы.

Среди депутатов развернулась дискуссия по поводу того, насколько целесообразно утверждать генплан в представленном виде. Одним из частных вопросов, вызвавших споры, стала ситуация на территории Дегтярного затона.

Депутат от КПРФ Виктор Хомец обратил внимание на то, что местные жители не поддерживают изменения в генплан, а его коллега из «Единой России» Николай Кузяков уточнил, что они выступают против возведения жилья высотой более трех этажей.

Нина Кутырева пояснила, что эти опасения являются беспочвенными.

«Как вы видите, в генеральном плане многоэтажной застройки не предусмотрено. Желтый цвет — это малоэтажная застройка, оранжевый цвет — это существующие три 5-этажных дома», — прокомментировала она изображение, выведенное на экраны в зале заседаний гордумы.

В свою очередь заместитель главы города Иван Краснов, член фракции «Единая Россия» выразил уверенность, что актуализация генплана необходима.

В пример он привел ситуацию в своем округе, где люди, по его словам, с 1970-х годов не имеют возможности провести реконструкцию собственных домовладений.

«Считаю, что нашему городу необходимо сейчас принять эти изменения, а все остальные вопросы решать в рабочем порядке», — сказал Иван Краснов.

С ним согласились и другие единороссы, в частности, глава города Владимир Мутовкин и Борис Панин, который подчеркнул, что была проведена «колоссальнейшая работа».

«Если тянуть дальше, то ежедневно будет поступать какие-то изменения, дополнения. Мы можем так бесконечно все откладывать, и ни к чему это не приведет», — констатировал он.

Как отметил мэр Пензы Андрей Лузгин, генплан города — это «в любом случае некий компромисс».

Возвращаясь к теме Дегтярного затона, он заявил, что нельзя учитывать мнение только одной группы жителей и не принимать во внимание интересы других граждан.

«Там не появится пятиэтажек, там не появится десятиэтажек, там будут таунхаусы», — заверил он, призвав ориентироваться на факты и утвержденную документацию, а не заниматься выдвижением различных предположений.

Владимир Мутовкин поддержал Андрея Лузгина.

«У нас есть достаточно рычагов — и у думы, и у администрации — контролировать этот процесс, и если он пойдет не в соответствии с законодательством, значит, [надо будет] вернуть его в рамки законодательства», — сказал глава Пензы.

Владимир Мутовкин по просьбе руководителя фракции КПРФ Александра Смирнова озвучил позицию профильной комиссии, члены которой большинством голосов — восемь против семи — ранее рекомендовали отправить документ на доработку.

Затем вопрос был вынесен на голосование.

В итоге предлагаемые изменения в генплан Пензы поддержали 20 депутатов, против высказались 12, еще один воздержался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июня 2018 года управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы и ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» заключили контракт на сумму более 17 млн. рублей. В его рамках требовалось провести научно-исследовательские и проектные работы по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, генеральный план Пензы, а также правила землепользования и застройки.