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Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Пензенской области

13:10 | 30.11.2019 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Ухудшение дорожной обстановки ожидается в Пензенской области в ближайшие дни в связи с осадками в виде снега и высокой вероятностью образования наледи. Об этом говорится в сообщении отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях являются правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в непогоду лучше не делать резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что осторожность следует проявлять и пешеходам.

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