Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Пензенской области Общество

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Ухудшение дорожной обстановки ожидается в Пензенской области в ближайшие дни в связи с осадками в виде снега и высокой вероятностью образования наледи. Об этом говорится в сообщении отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях являются правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в непогоду лучше не делать резких маневров.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что осторожность следует проявлять и пешеходам.