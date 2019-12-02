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Иван Белозерцев потребовал убрать автохлам с улиц Пензы

14:58 | 02.12.2019 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал убрать автохлам с улиц регионального центра.

Иван Белозерцев потребовал убрать автохлам с улиц Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоит на улице Ставского недалеко от заправки «Роснефти» уже месяц сгоревший автомобиль. 5 см пыли на автомобиле. Вопрос: чего он там стоит?» — отметил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 2 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что другую сгоревшую машину можно увидеть на улице Новый Кавказ.

«Дворы завалены подобным хламом», — сказал губернатор.

Он призвал представителей мэрии Пензы во взаимодействии с работниками Госавтоинспекции навести порядок в этой сфере.

«Нужно делать объезды, давать поручения главам районных администраций, находить способы воздействия на собственников этого хлама», — пояснил Иван Белозерцев.

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