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Двое пензенцев удостоены благодарностей за работу во время саммита «Россия – Африка»

13:11 | 03.12.2019 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Двое сотрудников Госавтоинспекции из Пензы — старшие лейтенанты полиции Евгений Сундуков и Петр Павлов — удостоены благодарностей главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей во время саммита «Россия – Африка» в Сочи.

Двое пензенцев удостоены благодарностей за работу во время саммита «Россия – Африка»

Фото: 58.мвд.рф

Соответствующий приказ датирован 14 ноября 2019 года.

Благодарности за подписью начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова Евгению Сундукову и Петру Павлову вручил врио начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков в торжественной обстановке в присутствии коллег.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, пензенские полицейские были задействованы в охране общественного порядка при проведении международного мероприятия.

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