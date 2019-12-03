Двое пензенцев удостоены благодарностей за работу во время саммита «Россия – Африка» Общество

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Двое сотрудников Госавтоинспекции из Пензы — старшие лейтенанты полиции Евгений Сундуков и Петр Павлов — удостоены благодарностей главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей во время саммита «Россия – Африка» в Сочи.

Фото: 58.мвд.рф

Соответствующий приказ датирован 14 ноября 2019 года.

Благодарности за подписью начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова Евгению Сундукову и Петру Павлову вручил врио начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков в торжественной обстановке в присутствии коллег.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, пензенские полицейские были задействованы в охране общественного порядка при проведении международного мероприятия.