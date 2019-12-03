В Пензе бесплатные подарки к Новому году получат более 11 тыс. детей Общество

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Более 11 тыс. бесплатных подарков планируется вручить детям в Пензе в преддверии Нового года. Об этом сообщила начальник социального управления города Ирина Федонина.

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Она пояснила, что их получат юные пензенцы из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей.

«5,7 тыс. будут предоставлены по линии министерства труда, социальной защиты и демографии региона. Еще 4,5 тыс. подарков приобретаем за счет средств городского бюджета. Плюс 1,1 тыс. подарят спонсоры — предприниматели, которые оказывают подобную помощь уже не первый год», — уточнила Ирина Федонина в ходе еженедельного совещания, прошедшего в мэрии Пензы в закрытом для СМИ режиме.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вручать подарки планируется после 17 декабря в центрах социальной помощи во время новогодних мероприятий и на дому.