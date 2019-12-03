В распоряжении пензенских поисковиков появилась мобильная баня Общество

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Мобильная баня «Мобиба МБ-103М», которая благодаря съемной перегородке может трансформироваться в отапливаемую жилую палатку, передана в распоряжение пензенского регионального отделения Поискового движения России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Председатель Законодательного собрания области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин вручил ее руководителю отделения общественной организации Ларисе Казаковой в ходе регионального смотра поисковых отрядов во вторник, 3 декабря.

«Мы приобрели при поддержке наших депутатов, членов фракции «Единая Россия», [...] бытовой комплекс, который поможет создать хорошие условия», — пояснил он.

Также спикер регионального парламента вместе с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Керханаджевым передал Ларисе Казаковой сертификат на приобретение поискового оборудования.

Обращаясь с ответным словом, председатель реготделения Поискового движения России отметила, что преимущества мобильного бытового комплекса оценят все добровольцы, а особенно — девочки, которых немало среди активистов.

«Это очень много для нас значит, поэтому спасибо за такой нужный подарок», — сказала Лариса Казакова.