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В банке «Кузнецкий» в продаже появились две новые памятные монеты

16:56 | 04.12.2019 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Две новые памятные монеты из серебра — «Ростехнадзор» номиналом 1 рубль и «Дед Мороз и лето» серии «Российская (советская) мультипликация» номиналом 3 рубля — появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий» в преддверии 2020 года.

В банке «Кузнецкий» в продаже появились две новые памятные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, обе отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.

«Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25 и 39 мм соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант», — пояснили в пресс-службе, добавив, что на лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба РФ, имеются надписи «Российская Федерация» и «Банк России», указан номинал монет и другие сведения.

«На оборотной стороне монеты номиналом 1 рубль расположено рельефное изображение геральдического знака — эмблемы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также имеется надпись «Ростехнадзор»; на оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля — выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма и надпись «Дед Мороз и лето», — сказали в банке.

В пресс-службе отметили, что монеты из драгоценных металлов являются не только предметом коллекционирования, но и нередко становятся оригинальным подарком или памятным сувениром.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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