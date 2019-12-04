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Комаров и Белозерцев поздравили с новосельем первых резидентов пензенских «Новых берегов»

17:44 | 04.12.2019 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравили с новосельем первых резидентов арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка.

Комаров и Белозерцев поздравили с новосельем первых резидентов пензенских «Новых берегов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На данный момент на территории коттеджного поселка, строительство которого АНО «Квартал Луи» осуществляет при поддержке Фонда президентских грантов, регионального правительства, спонсоров и неравнодушных людей, введено в эксплуатацию два дома. В них заселились 30 человек из пяти регионов. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Всего в арт-поместье планируется построить 12 объектов, в том числе семь жилых домов и пять зданий инфраструктуры.

Все резиденты «Новых берегов» будут заниматься реализацией социальных проектов, что являлось обязательным условием для заключения с ними договоров на проживание.

По словам исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Марии Львовой-Беловой, среди заявленных инициатив — создание радио для людей с инвалидностью, организация сообщества поддержки приемных семей и открытие мастерской по ремонту колясок и бытовой техники, в которой намерен работать абсолютно слепой молодой человек.

В ходе знакомства с резидентами арт-поместья Игорь Комаров подчеркнул, что здесь они получили не только комфортное жилье, где полностью учтены их потребности, но и возможности для самореализации.

«Самые теплые и хорошие впечатления. [...] Работа проделана очень качественная, видно, что с душой», — сказал он.

Полпред президента России в ПФО выразил уверенность в том, что Пензенская область станет примером для других регионов, которые будут активно перенимать современные технологии социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

Как отметила Мария Львова-Белова, реализация амбициозного проекта стала возможна благодаря объединению усилий представителей общественности, власти и бизнеса.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев пообещал, что на уровне области его инициаторам и дальше будет оказываться всесторонняя поддержка.

«Проект очень хороший, нужный», — сказал он.

Глава региона добавил, что такие условия, как в пензенских «Новых берегах», сложно найти даже в Европе, куда активисты ездили для изучения опыта на этапе проработки идеи.

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