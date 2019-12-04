В Пензенской области подведены предварительные итоги первого года реализации нацпроектов Общество

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Предварительные итоги реализации в Пензенской области национальных проектов, рассчитанных на период с 2019 по 2024 годы, стали главной темой совещания, которое полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в ходе рабочего визита в регион в среду, 4 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«В целом результаты мониторинга показывают, что нацпроекты в Пензенской области реализуются на системной основе», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Вместе с тем, по словам Игоря Комарова, существуют риски невыполнения отдельных показателей и мероприятий, запланированных на текущий год.

Он пояснил, что в ряде случаев это вызвано объективными причинами, в том числе связанными с длительным согласованием программ и проектов федеральными министерствами, а также необходимостью проведения аукционов для заключения контрактов.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев напомнил, что до 2024 года на реализацию нацпроектов планируется направить свыше 40 млрд. рублей, при этом в 2019-м выделено более 10 млрд. рублей.

«Наш регион вошел в шестерку лидеров среди субъектов Российской Федерации по освоению средств, предназначенных для национальных проектов», — отметил он.

Иван Белозерцев добавил, что уже видны первые результаты по решению основной задачи, направленной на повышение качества жизни граждан.

«Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: благоустроено 105 объектов — 63 дворовые территории и 42 общественных пространства. [...] По реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Пензенская область в этом году снова — третий год подряд — признана одним из лучших регионов России. На данный момент работы завершены на всех 178 объектах. Ведется сейчас реконструкция Бакунинского моста в Пензе», — сказал он.

Губернатор проинформировал полпреда о строительстве двух школ в Арбеково и о приобретении оборудования на 60 млн. рублей для той, которая была построена в прошлом году на Шуисте.

Кроме того, Иван Белозерцев в своем докладе остановился на вопросах, связанных с поддержкой бизнеса, учреждений культуры и спорта, а также перечислил меры, которые намечено принять для решения проблемных вопросов.

По окончании совещания Игорь Комаров отметил, что определены дальнейшие шаги для достижения поставленных задач.

«Я уверен, что планомерная работа, которая ведется в регионе, даст в итоге положительный результат», — подчеркнул он.