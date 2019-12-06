В Пензе приставы арестовали «BMW» за долги по штрафам ГИБДД Общество

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Судебные приставы наложили арест на автомобиль «BMW», принадлежащий жительнице Пензы, которая своевременно не оплатила 130 штрафов на сумму свыше 150 тыс. рублей, назначенных ей за нарушения правил дорожного движения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

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«Транспортное средство попадало столь часто в поле зрения камер видеофиксации, что найти водителя-нарушителя и автомобиль не составило особого труда», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что приставы блокировали иномарку в тот момент, когда женщина выезжала из дома на работу.

В УФССП добавили, что после проведения оценки автомобиль будет передан на реализацию с целью погашения имеющейся задолженности.