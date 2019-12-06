Мэрия Пензы объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление Общество

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Администрация Пензы объявила о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий.

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В соответствии с положением, прием заявок будет осуществляться с 16 по 23 декабря в администрациях районов города.

Затем специально созданная комиссия, которую возглавил первый вице-мэр Пензы Сергей Волков, оценит украшение заявленных на конкурс объектов.

Победители будут определены до 30 декабря среди торговых центров, магазинов, организаций общепита, бытового обслуживания, социальной сферы, промышленных предприятий, учреждений образования, культуры и спорта. Отдельная номинация предусмотрена для административных зданий.

По итогам конкурса будут вручены дипломы главы администрации Пензы за лучшее новогоднее оформление.