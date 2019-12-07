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Бастрыкин отреагировал на сюжет «НТВ» об опасном склоне на улице Бекешской в Пензе

10:43 | 07.12.2019 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия лиц, ответственных за обстановку на дорогах, после сюжета на телеканале «НТВ» об опасном склоне на улице Бекешской в Пензе, где в зимний период в непосредственной близости от частных жилых домов происходят многочисленные ДТП.

Бастрыкин отреагировал на сюжет «НТВ» об опасном склоне на улице Бекешской в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

Информация об аварийной ситуации была озвучена в эфире программы «ЧП» днем в минувшую пятницу, 6 декабря.

Вечером официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с фактами, получившими огласку в СМИ, в том числе и по поводу дорожной обстановки на улице Бекешской.

«Журналисты федерального канала сообщили, что жители одного из районов города Пензы рассказывают об опасном участке на склоне дороги около их домов. С наступлением холодов при обледенении дорожного покрытия происходят многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Из года в год все повторяется, но это не вызывает беспокойств ни у сотрудников администрации, ни у дорожных служб. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пензенской области организовать процессуальную проверку, в рамках которой проверить действия (бездействие) лиц, ответственных за безопасность дорог», — сказала Светлана Петренко.

Спустя непродолжительное время в следственном управлении СКР по Пензенской области отчитались о начале проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

На место выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр опасного участка.

«Следователями будет установлено, принимались ли управлением ЖКХ города Пензы и иными ведомствами меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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