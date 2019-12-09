В Пензе открыта мемориальная доска Герою России Павлу Петрачкову Общество

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Мемориальная доска Герою России Павлу Петрачкову торжественно открыта на здании многопрофильного колледжа Пензенского государственного университета на улице Карла Маркса в понедельник, 9 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В церемонии приняли участие родные и близкие командира группы спецназа, его сослуживцы и официальные лица.

Под звуки государственного гимна и оружейные залпы вдова Павла Петрачкова — Таисия, его 12-летний сын Андрей, а также губернатор Иван Белозерцев сняли полотно, закрывавшее памятную доску с барельефом, автором которого стал скульптор Валерий Кузнецов.

После этого была объявлена минута молчания в память о герое.

Петрачков Павел Анатольевич родился в Омске 30 августа 1979 года.

Его отец служил связистом в танковой бригаде, поэтому семья неоднократно меняла место жительства. После смерти отца в 6-летнем возрасте Павел Петрачков переехал с матерью в село Покрово-Березовка Кондольского района Пензенской области.

В 1997 году окончил школу.

В 1998–2000 годах проходил службу в московском округе внутренних войск МВД России. Участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне.

В 2001–2004 годах — прапорщик в пензенской воинской части внутренних войск МВД России.

С 2004 года проходил военную службу по контракту.

В 2007 году в 28 лет заочно окончил ПГПУ имени В.Г. Белинского.

4 февраля 2010 года при проведении специальных мероприятий в районе населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни командир разведывательной группы отряда спецназначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России лейтенант Павел Петрачков ценой своей жизни предотвратил гибель подчиненных и обеспечил выполнение поставленной задачи.

Указом президента России №978 от 4 августа 2010 года удостоен звания Героя РФ посмертно.

Похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища Пензы.