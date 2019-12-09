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Максим Костюшин вошел в число победителей конкурса «Неизведанное Поволжье»

13:39 | 09.12.2019 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Руководитель проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондент информационного агентства «PenzaNews» Максим Костюшин стал победителем конкурса творческих работ «Неизведанное Поволжье 3.0» в номинации «Туристический маршрут».

Максим Костюшин вошел в число победителей конкурса «Неизведанное Поволжье». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он предложил жителям и гостям Пензы за один день осмотреть несколько усадеб в Бессоновском районе, в том числе Устиновых — в Грабово, Шаховских — в Вазерках и Араповых — в Проказне.

Согласно описанию, маршрут общей протяженностью менее 90 км ориентирован на авто- и велотуристов, а при комплектовании группы и перемещении на автобусе подходит в том числе для путешественников с детьми и пожилых граждан.

Конкурс творческих работ «Неизведанное Поволжье» в 2019 году состоялся в третий раз. Его организатором выступил макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком».

Победители определены в нескольких номинациях: «Творческое эссе», «Фоторепортаж», «Туристический маршрут» и в категории, предназначенной для СМИ. Ожидается, что они получат ценные призы для путешествий и отдыха.

На основе лучших конкурсных работ будет издан третий сборник «Неизведанное Поволжье».

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