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В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 800 случаев мышиной лихорадки

09:25 | 11.12.2019 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. 789 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую еще называют мышиной, зарегистрировано в Пензенской области с января по ноябрь 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за 11 месяцев зарегистрировано около 800 случаев мышиной лихорадки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Показатель составил 60,4 на 100 тыс. населения», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мышиная лихорадка была зафиксирована в Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Колышлейском, Камешкирском, Лопатинском, Мокшанском, Наровчатском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Сосновоборском, Шемышейском районах, а также в Кузнецке и Пензе.

«Источник вируса ГЛПС в природе — грызуны, особенно рыжая полевка. Вирус попадает во внешнюю среду с выделениями зараженных зверьков. Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой — до 85%, при котором пыль, содержащая высохшие выделения грызунов, а, следовательно, и вирус, попадает в организм человека», — напомнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в Пензенской области наблюдается рост заболеваемости мышиной лихорадкой — регион является территорией, неблагополучной по ГЛПС.

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