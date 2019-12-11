В Пензе состоялся семинар для получателей президентских грантов Общество

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Представители некоммерческих организаций Пензенской области, вошедших в число получателей президентских грантов, а также активисты, только планирующие подавать заявки на финансовую поддержку, приняли участие в семинаре, состоявшемся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 11 декабря.

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Обращаясь к собравшимся, начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов отметил, что на уровне региона уделяется большое внимание вопросам развития добровольчества и реализации социально значимых проектов.

Он сообщил, что для повышения прозрачности конкурсных процедур планируется использовать опыт Фонда президентских грантов.

«Теперь субсидии, на которые большинство подают свои заявки, будут разыгрываться через сайт. Мы надеемся, что это будет очень похоже на то, как это делает Фонд президентских грантов: такая же форма в интернете, похожая по интерфейсу заявка, потому что заказывать мы это планируем у той же самой организации, которая делает это для фонда», — пояснил Павел Маслов.

По его словам, эксперты будут оценивать заявки по нескольким критериям, а также принимать решение о целесообразности поддержки той или иной инициативы и сумме гранта.

Затем слово было предоставлено руководителю проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дарье Даниловой.

Она поделилась информацией о том, как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации.

«Некоторые грантополучатели даже не знают, где находится договор, не знают, что в нем написано и, соответственно, упускают какие-либо моменты. Потом становится очень тяжело с ними работать — они нарушают какие-то пункты, и это приводит к жестким последствиям», — сказала представитель фонда.

Дарья Данилова дала комментарии по основным положениям договора, заключаемого с получателем президентского гранта, и конкретные рекомендации, касающиеся сбора материалов, которые могут помочь при подготовке итогового отчета.

В 2019 году из 107 проектов, заявленных на конкурсы президентских грантов некоммерческими организациями Пензенской области, эксперты отобрали 26. Общий размер поддержки составил свыше 67 млн. рублей.

По данным регионального правительства, это на 35 млн. рублей больше по сравнению с суммой грантов, выигранных пензенскими НКО в 2018 году.